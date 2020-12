FC Barcelone : les déclarations fortes du candidat Victor Font

Il est l'un des candidats forts de la campagne présidentielle pour prendre la tête du FC Barcelone. Victor Font est considéré comme favori pour devenir le nouveau patron blaugrana. Et pas en promettant monts et merveilles. Non, pour l'homme d'affaires de 48 ans, c'est l'heure du retour aux sources : ramener les grands noms du club, à l'image de Xavi, faire confiance à la Masia, retrouver une identité forte. Loin de lui l'idée de séduire les socios avec des noms ronflants sur le marché des transferts.

La suite après cette publicité

« C'est l'heure de la campagne, il est donc normal d'entendre parler de noms populaires, mais les supporters sont intelligents et savent pour la première fois de l'histoire qu'il ne s'agit pas de promettre un nom étonnant, comme cela s'est produit avec Beckham en 2003. Maintenant, nous devons susciter l'intérêt sous d'autres angles, il y a une nouvelle génération qui mérite des responsabilités et les bonnes conditions pour que les décisions soient prises », a-t-il déclaré à Goal. Ainsi, il a vite fait savoir qu'il était opposé à un retour de Neymar en Catalogne, s'opposant par exemple à son concurrent Emili Rousaud, qui assure être capable de récupérer le Brésilien en 2022.

Neymar out, Messi in

Pour Victor Font, il n'y a aucune volonté de racheter Neymar, pour plusieurs raisons. « Désormais, le club aura un leadership fort. De plus, le club est ce qu'il est sur le plan financier et il veut probablement un salaire compétitif - nous ne pouvons pas payer pour cela. Au-delà de ces faits, nous ne pouvons pas oublier de nombreux autres aspects. Nous sommes le FCB et le club est plus important que quiconque. Neymar nous a quittés, il poursuit constamment le FCB en justice, je pense que ce choix est évident », a-t-il rappelé.

Alors, qui incarne le mieux le FC Barcelone au sein de l'effectif à l'heure actuelle ? Evidemment Lionel Messi et c'est là que se trouve la priorité de Victor Font. « Nous pensons qu'il peut être retenu. Au-delà de sa frustration, probablement très élevée compte tenu du niveau atteint en août dernier, il y a son amour pour le FCB. Il a toujours dit qu'il voulait finir au FCB et que sa frustration était due à l'absence de projet. C'est exactement ce sur quoi nous avons travaillé, être à nouveau compétitif. C'est ce que nous aimerions lui dire et je pense qu'il nous donnera une opportunité ». Reste à savoir si les socios donneront à Victor Font l'opportunité d'être président.