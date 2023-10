Pays-Bas - France : le retour au premier plan impressionnant de Calvin Stengs

On pourrait faire un jeu de mots subtil en avançant que l’ancien Aiglon a finalement pris son envol. Néanmoins, cette tournure de phrase serait erronée pour deux raisons. Lors de son arrivée à Nice, Calvin Stengs avait déjà 21 ans et il avait déjà lancé sa carrière à l’issue d’une saison 2020-2021 brillante sous les couleurs de l’AZ Alkmaar (7 buts et 5 passes décisives en Eredivisie). Arrivé en grande pompe sur la French Riviera lors de l’été 2021 contre 15 millions d’euros, le natif d’Amsterdam aurait pu être une météore pour la Ligue 1. Il n’aura été qu’une nébuleuse.

La suite après cette publicité

En 32 apparitions sous les couleurs azuréennes, Stengs n’a inscrit qu’un but et délivré une passe décisive durant ses deux saisons dans le sud de la France. Un bilan famélique qui se traduisait . Alors que lui-même affirmait qu’il en attendait plus de ses performance, ce dernier semble ne s’être jamais adapté en Côte-d’Azur. Un prêt timide au Royal Antwerp la saison passée n’a pas changé les intentions des dirigeants du Gym à son égard. Sans surprise, une porte de sortie lui a été cherché cet été. Et c’est l’ambitieux Feyenoord Rotterdam qui a flairé le bon coup et l’a débusqué pour 8 millions d’euros.

À lire

EdF : l’étonnante raison du silence de Kylian Mbappé

3 buts et 5 passes décisives en 11 matches

Sous la houlette d’Arne Slot, qui lui avait permis d’explosé à Alkmaar, Calvin Stengs renaît de ses cendres. «Il y a beaucoup de grands défis à relever ici, avait déclaré l’ailier lors de son arrivée. De plus, je connais déjà très bien la façon de jouer sous Slot, ce qui m’aidera à m’adapter plus rapidement. J’ai aussi très hâte de jouer à De Kuip. Cela m’a toujours procuré une sensation particulière lorsque je suis entré dans le stade. Ce sera encore plus spécial à partir de maintenant en tant que joueur de Feyenoord.» Titulaire inamovible dans le onze des actuels , l’ancien niçois enchaîne les grandes performances.

La suite après cette publicité

Depuis le début de saison, il est l’un des facteurs X de son équipe. Evoluant dans l’axe, il brille alors qu’il avait éprouvé pléthore de difficultés quand il était excentré côté droit à Nice. Ses bonnes performances se traduisent également d’un point de vue comptable avec 3 buts, dont 1 en Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow (2-0), et déjà 5 passes décisives en 11 rencontres. Des débuts canons sous ses nouvelles couleurs qui ont tapé dans l’œil de Ronald Koeman. Suite au forfait de Noa Lang, l’ancien entraîneur du FC Barcelone n’a donc pas hésité à l’appeler. Du haut de ses 7 sélections, pourra-t-il faire la différence face à l’équipe de France lors de sa potentielle huitième cape avec les Oranje ? Réponse vendredi.