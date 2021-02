Le groupe très diminué du PSG contre l'OGC Nice

La suite après cette publicité

C'est le dernier rendez-vous avant le déplacement à Barcelone mardi soir prochain pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ce samedi, le PSG reçoit au Parc des Princes l'OGC Nice (à suivre en live commenté sur FM) dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 pour tenter de revenir sur le LOSC et l'OL.

Pochettino a communiqué son groupe ce matin dans lequel il manque les joueurs créatifs comme Neymar, Di Maria et Verratti. Le premier est même forfait pour Barcelone, le second très incertain, tandis que le troisième a une chance d'être en Catalogne dans trois jours. Rafinha, Pembélé, Dagba et Bernat manquent aussi à l'appel.

Le groupe du PSG :

Navas, Rico, Letellier - Florenzi, Bakker, Kehrer, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Kimpembe - Paredes, Danilo, Herrera, Gueye, Draxler, Simons, Michut - Kean, Sarabia, Mbappé, Icardi