Luca Zidane a trouvé un nouveau club !

Cet été marque la fin d’une ère du côté de Madrid. Pour la première fois depuis plus de 20 ans et l’arrivée de Zinedine Zidane à Madrid en provenance de la Juventus, il n’y a plus aucun Zidane au club. Theo Zidane était ainsi le dernier représentant de la dynastie encore présent au club, lui qui jouait avec le Real Madrid Castilla, l’équipe B du champion d’Europe.

La suite après cette publicité

En attendant de voir de quoi sera faite la suite de la carrière du milieu de terrain de 22 ans, qui est convoité en D2 espagnole, il y en a un qui est très bon depuis quelques années déjà. C’est Luca Zidane, qui contrairement à ses frères Enzo, Theo et Elyaz a choisi d’être gardien. Du haut de ses 26 ans, il était une référence avec Eibar en deuxième division espagnole.

À lire

Le duel Mbappé-Ronaldo enflamme la France, la grande annonce de Nico Williams sur son avenir

Un club qui a des ambitions

Après 77 matchs au sein du club basque, il va rejoindre un nouveau projet encore plus ambitieux, comme l’indique Relevo. Il a ainsi trouvé un accord avec Granada, relégué en D2, pour devenir le nouveau gardien du club andalou, qui compte remonter dès cette année. Un accord de 3 ans a déjà été trouvé, alors que Granada va payer sa clause libératoire dont le montant n’est pas connu publiquement.

La suite après cette publicité

Il était la priorité du directeur sportif du club qui a terminé lanterne rouge de la dernière édition de Liga, et qui a l’habitude de faire l’ascenseur. Zidane souhaitait un projet ambitieux et qui lui garantisse une place de titulaire, et il l’a donc trouvé. Un nouveau pas en avant dans la carrière du portier français qui est, actuellement, le fils Zidane avec la meilleure carrière.