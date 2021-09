Raphaël Varane aurait pu signer à Manchester United en 2011

À l'issue de la saison 2010/11, Raphaël Varane était devenu la révélation du Racing Club de Lens, relégué en Ligue 2. Le pur produit Sang et Or était suivi par trois clubs à l'époque : le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Real Madrid. Et dans un entretien accordé à la télévision norvégienne, le champion du Monde 2018 avoue avoir rencontré Sir Alex Ferguson à Lens pour discuter d'une possible signature chez les Red Devils, avant de finalement signer au Real Madrid dans la foulée.

« Il est vrai que ma famille et moi avons rencontré Sir Alex Ferguson et ce fut une expérience fantastique pour moi. Mais rien ne s'est passé et le Real Madrid a fini par arriver..... Vous connaissez la suite de l'histoire. J'ai passé un excellent moment à Madrid et je pense que c'était peut-être mon destin d'y aller. Je suis heureux d'y avoir passé dix années merveilleuses. Maintenant, je vis une nouvelle aventure ici, et je suis très heureux que cela se soit passé comme ça aussi. », a-t-il affirmé à la chaîne TV2.