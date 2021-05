Brest : Brendan Chardonnet ne veut pas faire de cadeau au PSG

Ce dimanche, la Ligue 1 va livrer son verdict final et il y aura beaucoup de matches à enjeu. L’un d’entre eux sera assurément Brest-PSG. D’un côté, les Parisiens qui doivent impérativement s’imposer pour espérer remporter le championnat (en cas de faux-pas de Lille). De l’autre, Brest qui ne doit pas perdre pour ne pas avoir de fortes chances de se retrouver barragiste et donc risquer une relégation.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Ouest France, le Brestois Brendan Chardonnet (26 ans) a annoncé la couleur. Il ne compte pas laisser le PSG tranquillement s’imposer. « On sait que l’on va affronter une très grosse équipe, mais on ne va pas rester les regarder, on a nos armes nous aussi. Bien sûr que l’on peut gagner, pourquoi on ne pourrait pas ? Le PSG s’est fait accrocher pas mal de fois cette saison. Cela va être un match dur, costaud, mais on est prêts pour la bataille. On sait qu’ils ont des joueurs incroyables, qu’ils sont à l’affût de tout. Il faudra vraiment être concentré et ne rien leur donner. »