Andrés Iniesta raccroche les crampons

L’un des plus grands milieux de terrain de l’histoire dit adieu au football. Andrés Iniesta, légende absolue du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a pris la décision de prendre sa retraite. Comme l’ancien joueur de la Roja (130 sélections, 13 buts) l’a indiqué sur son compte twitter, il annoncera officiellement sa décision le 8 octobre, en l’honneur de son numéro de maillot fétiche. Parmi ses 13 buts, le plus important de tous, en finale de la Coupe du monde 2010 qui offre à l’Espagne son seul titre de champion du monde et marque l’apogée d’une carrière fabuleuse pour l’ancien Blaugrana.

Double vainqueur de l’Euro (2008, 2012), quadruple vainqueur de la Ligue des Champions (2006, 2009, 2011 et 2015), mais aussi neuf fois champion de Liga… le palmarès d’Andrés Iniesta est trop long pour tout citer. Celui qui avait un peu disparu des radars après son départ du Barça en 2018 avait continué sa carrière du côté du Japon au Vissel Kobe, avant de réaliser une ultime pige la saison passée aux Emirats Arabes Unis. À 40 ans, le maestro décide donc de raccrocher les crampons pour de bon, avant de pourquoi pas revenir en tant qu’entraîneur comme l’avait déjà évoqué ce dernier.