Equipe de France : Didier Deschamps a fait un choix très étrange pour le brassard

L’heure de la deuxième trêve internationale de la saison est arrivée. L’Equipe de France, qui a chuté contre l’Italie (1-3) puis sauvé l’honneur face à la Belgique (2-0), va disputer deux nouvelles rencontres dans le groupe 2 de la Ligue A de cette nouvelle édition de la Nations League. Les Bleus croiseront le fer avec Israël à Budapest puis la Belgique à Bruxelles. Mais cette période est aussi marquée par l’absence du capitaine Kylian Mbappé. Supposément blessé, l’attaquant du Real Madrid est resté en Espagne pour poursuivre sa rééducation, bien qu’il ait joué 70 minutes avec les Merengues ce weekend contre Villarreal. L’un des thèmes phares de cette trêve internationale concerne, une nouvelle fois, le brassard de capitaine. Le contexte de cette trêve va propulser un joueur inédit capitaine de l’équipe pour ces deux prochaines rencontres. Selon le sondage proposé par nos soins sur le site Foot Mercato, vous avez été 69% à offrir ce rôle au gardien Mike Maignan sur un total de 35 764 votants. Mais la vérité semble différente.

Avec l’absence de Kylian Mbappé sur cette trêve internationale et la retraite d’Antoine Griezmann, le sélectionneur français se retrouve dos au mur et devra ainsi choisir un nouveau capitaine par intérim qui devrait logiquement être par la suite nommé vice-capitaine officiel, suppléant donc la star du Real Madrid. Et depuis plusieurs jours, les candidatures ont officiellement ou officieusement été posées par les joueurs dont Ibrahima Konaté : « Leader c’est quelque chose d’inné. On l’a ou pas. Il faut être une personne appréciée de tous. Un leader va être là surtout quand ça ne se passe pas bien, c’est comme les fondations d’une maison, il maintient le groupe pour que tout aille bien. Quelques joueurs ont le profil, j’ai deux ou trois noms : Mike (Maignan), moi, Jules (Koundé), Aurel (Tchouaméni). Ce sont les seuls noms qui me viennent en tête », avait-il lancé. Il a beau ne pas avoir été titulaire durant le dernier Euro, il n’en reste pas moins l’un des leaders de l’Equipe de France. Le défenseur de Liverpool n’hésite pas à exprimer ses opinions et a ainsi donné une définition de ce que devait être un capitaine d’une sélection.

Une idée claire commençait pourtant à se dégager dans l’esprit des observateurs français en ce début de semaine. Alors que beaucoup pensait de manière assez logique que le capitanat allait revenir à Mike Maignan, Jules Koundé ou Aurélien Tchouaméni, Didier Deschamps veut éviter de faire traîner le sujet et ainsi paralyser une fois de plus ce rassemblement, alors que la trêve de septembre avait donné lieu à certaines frictions en interne : «Le capitanat ? On n’en a pas parlé pour l’instant. Il y a une bonne ambiance, comme d’habitude. On connaît le capitaine, c’est Kylian. Maintenant, il n’est pas là. Ce sera la décision du coach», a détaillé quant à lui Christopher Nkunku. Mais contre toute attente, alors que certains le voyaient même comme le candidat favori, le consensus idéal, le gardien de l’AC Milan a tout simplement été recalé par Didier Deschamps et son staff en ce début de semaine. Une décision très étrange surtout que l’entraîneur français n’a jamais été frileux à l’idée de donner le brassard à un gardien en témoigne la carrière de Hugo Lloris en Bleus.

En effet, d’après les informations de L’Equipe, le capitanat devrait bien se jouer entre Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. En ce sens, Mike Maignan, qui a déjà été mis au courant que le brassard n’allait pas lui revenir, a fait part d’une importante déception. RMC Sport avait pourtant affirmé il y a quelques jours que Maignan avait l’aval du staff. Le joueur nommé ce jeudi contre Israël deviendra ainsi le 132e capitaine de l’histoire de l’équipe de France depuis 1904. Ce rôle va donc être offert au milieu madrilène ou au défenseur barcelonais. Un choix qui risque, malgré le CV évident des deux, de faire couler beaucoup d’encre dans les prochains jours, surtout que Mike Maignan a toujours assumé son rôle de leader vocal notamment en septembre quand il avait pris la parole dans le vestiaire, s’opposant à certains cadres de l’équipe dont Kylian Mbappé, ou encore en zone mixte dans les couloirs du Parc des Princes où il est venu répondre aux questions des journalistes après la déroute subie par l’Italie.