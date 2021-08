FC Barcelone : Memphis Depay a déjà séduit tout le monde

La suite après cette publicité

Samedi soir, le FC Barcelone a dû se contenter d'un match nul sur la pelouse de l'Athletic. Un résultat pas forcément mauvais sur le papier, d'autant plus que les Barcelonais ont toujours eu du mal en terres basques ces dernières années. Mais le contenu de la rencontre a été pour le moins préoccupant, contrairement à ce qui s'était passé le week-end dernier lors du succès 4-2 face à la Real Sociedad. Ronald Koeman n'a ainsi que très peu de raisons d'être satisfait de ce qu'ont proposé ses troupes hier. Seules vraies satisfactions : Frenkie de Jong et Memphis Depay.

Dans le cas du milieu de terrain, ce n'est pas forcément une surprise après sa deuxième partie de saison dernière. Mais pour Memphis Depay, il y avait logiquement bien plus d'incertitudes quant à ses capacités pour répondre aux attentes. Après une très belle première le week-end dernier, l'ancien de l'OL et de Manchester United a récidivé, sonnant la révolte des siens avec son compatriote, s'offrant au passage son premier but en match officiel. Une belle réalisation, mais surtout une attitude qui contraste beaucoup avec celle de certains de ses partenaires, comme Antoine Griezmann qui est déjà critiqué.

La presse catalane est sous le charme

« On a recruté Memphis pour ça », résumait Ronald Koeman après la rencontre. « Memphis, à la rescousse du Barça » ou « un rugissement de Memphis sauve le Barça à San Mamés », peut-on lire dans le quotidien Sport, où il a écopé d'un joli 8/10. « Chaque fois qu'il reçoit le ballon, on a la sensation que le temps s'arrête. Il bonifie tout ce qu'il touche en quelque chose de meilleur, différent, et avec du spectacle. Ses actions ont été les meilleures du Barça, mais il n'a pas trouvé de partenaire à son niveau », explique le journal catalan.

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo. « Memphis donne de la vie à un Barça tourmenté », raconte le journal, qui a fait sa une avec la photo de la célébration du Néerlandais. Il est présenté comme le grand sauveur du Barça hier, et ce même s'il aurait pu inscrire le but de la victoire dans les dernières minutes de la partie. Autant dire que pour l'instant, le début d'aventure de la star néerlandaise est un véritable succès...