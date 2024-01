Barça : Joan Laporta réagit à l’annonce de Xavi

Quelques heures après l’annonce de Jürgen Klopp, Xavi a lui aussi déclaré qu’il rendrait son tablier à l’issue de l’exercice en cours. Une décision qui intervient en marge d’une énième déconvenue des Catalans face à Villarreal (3-5) et dans un souci de donner un nouvel élan au champion d’Espagne en titre. Si la direction dispose maintenant de quelques mois pour dénicher son remplaçant, Joan Laporta n’a pas tardé à livrer son point de vue sur l’annonce du coach espagnol qui a surpris tout son monde.

«Xavi m’a dit qu’il allait partir à la fin de la saison, qu’il voulait finir la saison, et c’est une formule que j’ai accepté car c’est lui qui me l’a proposée : c’est une légende de Barcelone. C’est une personne honnête qui agit avec dignité. Il aime le Barça. J’ai accepté car je sais que son engagement et celui de son équipe seront maximaux. Le moment exige une unité totale. La situation n’est agréable pour personne», a déclaré le président des Blaugrana.