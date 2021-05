Rennes - PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Après plusieurs matches programmés le samedi en raison de la présence du club parisien en Ligue des Champions, le PSG retrouve la case du grand match du dimanche soir. En effet, la rencontre entre le Stade Rennais et le Paris Saint Germain va clore la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche soir sur Canal +. La chaîne cryptée et la LFP proposent donc à 21h un duel de haut de tableau en L1 entre le club breton (7e) et le club francilien (2e). Une rencontre qui devrait être riche en buts entre une équipe rennaise qui reste sur un carton 5-1 au Roazhon Park face à Dijon et une équipe parisienne qui a beaucoup à se faire pardonner après son échec cuisant en Ligue des Champions face à Manchester City et qui doit réagir si elle veut rester dans le sillon du LOSC pour la quête du titre en championnat.

Et pour cette belle affiche, le technicien breton Bruno Genesio devrait aligner un 4-3-3 mais va devoir faire sans plusieurs cadres, notamment au milieu de terrain puisque les deux internationaux français Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi sont suspendus. En attaque, Rennes va tenter de percer la défense Kimpembe-Marquinhos grâce à son trio Doku-Bourigeaud-Terrier. Du côté du PSG, Mauricio Pochettino va devoir remobiliser ses troupes après le cuisant échec face à City. Le technicien argentin proposera une équipe articulée comme à son habitude en 4-3-3. Du côté du PSG, on notera l’absence de Kylian Mbappé suspendu, de Marco Verratti touché au genou droit et de Juan Bernat toujours en phase de reprise. Les supporters parisiens pourront toutefois compter sur leur trio pour le moins sexy composé de Neymar, Angel Di Maria et Mauro Icardi pour tenter de percer le verrou de la défense rennaise Da Silva-Aguerd.

Dans ce match très attendu, le PSG sera légèrement favori d'une rencontre entre deux formations habituées à en découdre l'une contre l'autre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au jeu des statistiques, le bilan est très équilibré entre les deux équipes. En 34 duels, Rennes domine très légèrement avec 13 victoires, 9 nuls pour 12 victoires parisiennes.

Et quoi de mieux que de commencer par un Rennes-PSG qui sera arbitré par Ruddy Buquet. L'arbitre français de 35 ans a l’expérience du haut niveau avec 475 matches à son actif, dont 245 de Ligue 1. L’homme au sifflet, qui arbitrera son 18e match de la saison en championnat et pour la cinquième fois le PSG, sera assisté par Guillaume Debart et Julien Aube. Eric Wattelier sera le quatrième arbitre. Enfin, Amaury Delerue et Abdelali Chaoui officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

