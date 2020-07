Brest communique sur l'agression de Ronaël Pierre-Gabriel !

Prêté par Mayence au Stade Brestois, Ronaël Pierre-Gabriel est arrivé en Bretagne au début du mois et le moins que l'on puisse dire, c'est que son expérience avec les Pirates ne débute pas de la meilleure des manières. Le latéral droit de 22 ans a été victime d'une agression.

«Hier soir dans un quartier de Brest, un joueur du SB29, Ronaël Pierre-Gabriel, a été victime d'une agression et subi des coups et blessures avant que sa voiture ne soit incendiée et totalement détruite. Le Stade Brestois 29 condamne vivement cet événement et apporte tout son soutien à Ronaël. Dans une ville où ces faits divers ne sont pas légion, il est regrettable de voir que des incidents de ce genre ont pu se produire à l'encontre d'un garçon qui n'est arrivé que depuis deux semaines dans le Finistère et n'avait d'histoires avec personne» a annoncé le club breton dans un communiqué.