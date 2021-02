PSG : ce qui a changé depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Tout changer en plein milieu de saison. Cela faisait longtemps que le Paris Saint-Germain n'avait pas adopté cette attitude, digne d'un club en difficulté. La dernière fois, c'était pour virer Antoine Kombouaré et installer un entraîneur au CV bien plus prestigieux afin de donner encore plus de crédit au projet QSI, Carlo Ancelotti. En 2020, c'est Thomas Tuchel, pourtant finaliste de la dernière Ligue des Champions, qui a laissé place à Mauricio Pochettino. La raison ? Officiellement donner une nouvelle impulsion à l'effectif parisien, dont le collectif s'était délité au fil des mois. La manière de Tuchel de se confronter à Leonardo sur le sujet du mercato avait rendu la situation intenable.

Le directeur sportif a voulu donner un nouvel élan en installant Mauricio Pochettino. Alors, après un mois et demi aux commandes, qu'a-t-il changé ? Il a eu en tout cas le temps de se préparer, puisque le PSG était clairement l'un de ses objectifs depuis son départ de Tottenham. Bien plus que le FC Barcelone, qui avait coché son nom. Après la déroute du 8-2 contre le Bayern Munich, le club catalan lui a offert le poste sur un plateau. Attaché à l'Espanyol, l'autre club de la ville, il a refusé. Le huitième de finale revêt donc une importance symbolique pour Pochettino. L'Argentin a vite acté qu'il ne pourrait pas mener de révolution en débarquant en cours de saison, dans un calendrier resserré.

Un onze type et du travail physique

Sa première tâche a donc été de dégager un onze type, ce qu'il a réussi rapidement. Navas-Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Verratti – Di Maria, Neymar, Mbappé – Icardi, voilà son équipe idéale à l'heure actuelle. Une équipe à laquelle il apportera des retouches lors des futurs mercatos, avec deux axes : plus de qualité dans l'entrejeu et des éléments offensifs capables de presser fort. En attendant, il se focalise un peu plus que son prédécesseur sur les exercices physiques. Pour cela, il a eu la chance d'arriver durant la trêve hivernal, qui a ressourcé de nombreux joueurs, dont l'épuisement était aussi bien physique que mental.

La volonté de Pochettino de dégager une équipe type se ressent aussi dans les entraînements où le grand jeu des chasubles laisse peu de place aux surprises. A terme, le coach argentin veut apporter une dimension plus physique à l'effectif parisien, qui doit être capable de presser plus souvent qu'auparavant, ce qui s'est ressenti sur certaines rencontres. Jusqu'à présent, les joueurs répondent bien aux demandes du nouveau staff et ont le désir de prouver à Pochettino qu'ils peuvent coller à ses demandes.

Malheureusement, le mauvais karma du PSG a fait son grand retour ces derniers jours. Blessure de Di Maria puis de Neymar, deux hommes fondamentaux dans l'expression collective et offensive du club. Pochettino se retrouve face au défi de proposer une solution alternative cohérente. Jusqu'au match à Caen, aucune séance vidéo ou mise en place tactique n'avait été réalisée en vue du huitième de finale contre le Barça. Le match contre l'OGC Nice ce samedi permettra une répétition grandeur nature, avec peut-être le onze qui sera choisi pour démarrer en Ligue des Champions. Des places sont à prendre.