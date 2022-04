Ligue 1 : Monaco s'offre Troyes et se relance dans la course à l'Europe, Lille et Nantes accrochés

Alors que ce dimanche de Ligue 1 avait débuté par un bon duel entre Bordeaux et Metz (3-1), l'AS Monaco, sixième, recevait une équipe troyenne (15e) qui joue encore son maintien pour la suite de la 31e journée. Alors que le rythme était assez lent en début de match entre les deux formations, Monaco a doucement accéléré. Un bon travail entre Aleksandr Golovin et Wissam Ben Yedder offrait une belle possibilité (15e). Puis le Russe a obtenu un coup franc bien placé dans l'axe que Caio Henrique a transformé avec une tentative enroulée sous la barre transversale (1-0, 19e). Maintenant la pression, Monaco continuait d'avoir le contrôle du ballon et se déployait dans le camp adverse. Troyes essayait de reprendre avec un centre dangereux de Xavier Chavalerin (31e). Puis un coup franc de Rominigue Kouamé qui terminait dans le mur (34e).

Finalement, l'ESTAC parvenait à égaliser sur un bon ballon de Florian Tardieu devant la surface qui profitait à Iké Ugbo. Le Canadien se jouait de Benoît Badiashile avant d'ajuster Alexander Nübel (1-1, 39e). Surpris, Monaco essayait de relever la tête, mais se retrouvait finalement dos à dos avec les Champenois au moment de rentrer aux vestiaires. Monaco avait du mal à reprendre le contrôle du match et Kevin Volland remplaçait un décevant Myron Boadu (56e). Lancé sur la gauche, Aleksandr Golovin centrait fort vers le second poteau où le buteur allemand contrôlait et enchaînait d'une reprise puissante qui se logeait dans la lucarne gauche (2-1, 57e). Mais comme en première période, Monaco reculait après avoir mis son but et il fallait un joli sauvetage de Caio Henrique devant Iké Ugbo pour sauver les Asémistes (68e). Dans la souffrance, Monaco a tenu jusqu'au bout et s'impose 2-1. Le club du Rocher reste sixième, mais revient à un point de Strasbourg (4e) et de Nice (5e).

Lille et Nantes ont manqué le coche

Septième de Ligue 1, Lille se déplaçait de son côté à Angers dans le but de se rapprocher des places européennes. Les Scoïstes (14es) voulaient continuer à s'éloigner de la zone rouge dans la course au maintien. Les locaux débutaient bien le match et c'est Batista Mendy qui s'exprimait le premier d'une lourde frappe détournée par Léo Jardim en corner (12e). Angers continuait de faire mal, mais perdait sur blessure Mathias Pereira Lage (23e). Lille tentait sur coup franc, mais la tête de Tiago Djalo était captée par Anthony Mandréa (31e). Angers perdait ensuite Stéphane Bahoken sur blessure (42e) et Sofiane Boufal passait proche de marquer (44e). Un premier acte intéressant d'Angers contre des Lillois assez timides. En seconde période, Angers continuait de pousser et Souleyman Doumbia côté gauche centrait devant le but. Sous la pression adverse, Tiago Djalo détournait dans ses propres filets (1-0, 64e). Alors que le piège semblait se renfermer sur les Dogues, Edon Zhegrova se fendait d'une sublime frappe en lucarne pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 74e). Dans une fin de match assez tendue, les deux équipes se quittent finalement sur un match nul 1-1. Au classement, Lille reste septième et se retrouve à trois points de Strasbourg (4e) et de Nice (5e). Occasion manquée pour les Dogues. Angers prend six points d'avance sur Saint-Étienne qui est barragiste.

Joli duel de l'ouest, le match entre Brest et Nantes avait de quoi intéresser. Douzièmes, les Bretons voulaient jouer libérer avec un maintien quasiment acquis tandis que les Nantais, qui étaient huitièmes, rêvaient encore d'Europe. Et ce match partait sur un bon rythme et Brest se procurait la première possibilité via un coup franc où la déviation de Paul Lasne était contrée par Dennis Appiah (4e). Nantes répondait de bien belle manière puisque Quentin Merlin, bien trouvé sur la gauche par Wylan Cyprien, centrait au premier poteau pour Randal Kolo Muani qui trouvait la faille (1-0, 10e). Malgré ce but inscrit, Brest tentait de réagir. Si le match a été arrêté quelques minutes (23e) pour des jets de fumigènes, le jeu a vite repris. Nantes insistait par deux fois fois avec une lourde frappe de Wylan Cyprien qui passait au-dessus du cadre (30e) puis une frappe de Pedro Chirivella qui était repoussée par Marco Bizot (32e). Brest répondait par l'intermédiaire de Lilian Brassier (39e), mais se retrouvait mené à la pause.

La seconde période a été perturbée par l'entrée de certains supporters sur la pelouse et le match a encore été arrêté (51e). Finalement, après une nouvelle interruption, le jeu a repris et si Randal Kolo Muani trouvait Andrei Girotto dont la reprise mettait Marco Bizot à contribution (58e), Brest amenait de plus en plus le danger. Lancé en profondeur, Martin Satriano se jouait d'Alban Lafont et pensait égaliser. Le buteur prêté par l'Inter Milan était signalé hors-jeu (60e). Remuant, le buteur brestois se procurait une nouvelle occasion dangereuse (63e). Sur un corner de Youcef Belaïli, la tête de Steve Mounié était détournée par le gardien, mais Brendan Chardonnet suivait bien et égalisait (1-1, 67e). Bien tendue, cette fin de match ne voyait aucune équipe prendre l'avantage. Nantes reste bloqué au huitième rang et les places européennes s'éloignent. Brest continue de grappiller pour confirmer son maintien.

Les résultats de l'après-midi