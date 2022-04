Ligue 1 : à l'envie, Bordeaux renverse Metz et n'est plus lanterne rouge

Choc de la peur au Matmut Atlantique dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux, lanterne rouge du championnat, recevaient le FC Metz, 19ème à égalité de points avec son adversaire du jour. Une rencontre décisive pour les deux formations dans leur course au maintien, puisque les trois points relançaient le vainqueur tout en faisant couler son concurrent direct. Les Grenats sortaient de deux revers face à Monaco et Rennes et espéraient glaner au moins un point avec l'aide de l'ancien Bordelais Nicolas de Préville, titulaire en attaque aux côtés de la recrue camerounaise Didier Lamkel Ze dans le 3-4-1-2 aligné par l'adjoint Bernard Tavenot, présent sur le banc en raison de la suspension de Frédéric Antonetti. Concernant le club au scapulaire, qui avait obtenu un bon point sur la pelouse du champion de France en titre Lille la semaine passée, assorti d'un clean-sheet, il était dans l'obligation d'enregistrer la cinquième victoire de sa saison pour quitter la dernière place du classement et tirer avantage des défaites de Saint-Etienne (à Lorient, 2-6) et de Clermont (face au PSG, 1-6) pour se relancer dans la course au maintien.

Pour ce faire, David Guion faisait confiance à Mbaye Niang, pour sa première titularisation depuis la mi-janvier, pour accompagner Hwang Ui-Jo. Mais les premières occasions de la rencontre venaient plutôt du milieu de terrain, avec la tête au-dessus de Jean Onana (5e) puis la reprise de Josuha Guilavogui à bout portant, contré par Marc-Aurèle Caillard (7e). Niang trouvait également le petit filet extérieur du portier messin avant le dernier quart d'heure (13e). Mais l'inefficacité girondine profitait finalement aux visiteurs : après la reprise dangereuse de Pape Matar Sarr, déviée par Gaëtan Poussin (20e), Metz débloquait la marque grâce à la belle tête décroisée de Didier Lamkel Ze pour son premier but sous ses nouvelles couleurs en Ligue 1, sautant plus haut que tout le monde sur le centre distillé par de Préville (1-0, 21e). Cette ouverture du score concédée était suivie d'un nouveau coup dur, avec la sortie sur blessure du titi parisien Tiomthée Pembélé (30e). Bordeaux se relançait malgré tout, se montrant dangereux sur coups de pied arrêtés. La tête d'Anel Ahmedhodzic obligeait Caillard à se déployer pour sauver les siens (33e).

Les Girondins récompensés de leurs efforts

Au fil de la rencontre, les Girondins montraient de bien meilleures intentions, notamment par le biais de Javairô Dilrosun, auteur de belles percées pour inquiéter l'arrière-garde lorraine, en vain en première période (35e, 37e). Trouvé dans la surface, Niang ratait sa reprise de volée malgré un bon contrôle de la poitrine (39e). Cette bonne dynamique se poursuivait au retour des vestiaires, Bordeaux obligeant le bloc messin à reculer dans son camp durant plusieurs minutes en début du second acte, mais manquait de lucidité dans le dernier geste. A l'image de l'attaquant sénégalais, qui ratait de peu le centre de Ricardo Mangas. Le latéral gauche portugais connaissait plus de réussite quelques minutes plus tard, voyant son centre à ras de terre détournée par la défense messine dans ses propres filets pour remettre les compteurs à zéro (1-1, 52e). Un but égalisateur qui venait récompenser le mordant montré par les hommes de David Guion depuis leur retour de la pause. Hwang Ui-Jo voulait profiter de la confiance engrangée par les siens, mais sa frappe lointaine était captée tranquillement par Caillard (54e).

Après Pembélé, un autre défenseur devait laisser sa place en raison d'une blessure, en la personne de Stian Gregersen, déjà touché au genou en première période (63e). Une sortie qui aurait pu coûter chère si Louis Mafouta n'avait pas été signalé en position de hors-jeu quelques instants plus tôt sur un face-à-face finalement perdu contre Poussin. Alors que les locaux n'avaient plus marqué depuis 479 minutes en championnat avant l'égalisation, ils semblaient plus en jambes cet après-midi offensivement et s'illustraient par le biais de Mbaye Niang, qui reprenait bien le centre de Gideon Mensah pour surprendre Caillard (2-1, 68e). Enfin récompensé de ses efforts, Hwang inscrivait le but du break sur corner après une sortie hasardeuse du gardien messin (3-1, 88e). Le 11e but du Sud-Coréen, en pleurs durant sa célébration, offre un cinquième succès (3-1) aux siens et permet à Bordeaux de ne plus occuper la place de lanterne rouge à l'issue de cette journée. C'est Metz qui occupe le dernier rang du classement et rate l'occasion de se rapprocher du premier non-relégable Clermont.