Le PSG prolonge avec son principal sponsor maillot

Le PSG vient d’annoncer officiellement la prolongation du contrat de sponsoring qui le lie avec Qatar Airways. « Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la prolongation de son partenariat avec Qatar Airways, élue meilleure compagnie aérienne au monde par Skytrax en 2024. Ce renouvellement, qui s’étend jusqu’en 2028, vient renforcer un partenariat de longue date entre Qatar Airways et le Club, fondé sur des valeurs communes d’excellence, d’ambition et d’innovation », peut-on lire dans le communiqué envoyé.

La suite après cette publicité

« Le partenariat s’élargira au sein du groupe Qatar Airways, intégrant Qatar Duty Free et l’aéroport international Hamad. Le logo de Qatar Airways continuera d’être fièrement affiché sur les maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que sur les tenues d’entraînement et d’échauffement pour toutes les compétitions, notamment la Ligue 1, et les compétitions de l’UEFA », apprend-on.