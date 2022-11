Espagne : Gavi devient le plus jeune buteur d'une Coupe du Monde depuis Pelé !

La suite après cette publicité

L'Espagne réalise un départ canon dans cette Coupe du Monde. Le vainqueur de 2010 est en train d'étriller le Costa Rica 7-0 pour son entrée en lice dans la compétition. C'est le tout jeune Gavi qui a inscrit le 5e but de la Roja, à seulement 18 ans et 110 jours.

Le milieu de terrain du FC Barcelone est devenu au passage le plus jeune buteur de la compétition depuis un certain Pelé, qui avait marqué en finale de la Coupe du Monde 1958, avec le Brésil face à la Suède, à l'âge de 17 ans et 249 jours.