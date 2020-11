MU : Ole Gunnar Solskjaer justifie l'absence de Paul Pogba face à Basaksehir

Manchester United s'est régalé mardi soir en Ligue des champions en étrillant Basaksehir (4-1). Une rencontre à laquelle n'a pas participé Paul Pogba. Le milieu français qui avait profité de son retour en équipe de France pour renaître de ses cendres, ne figurait pas sur la feuille de match à Old Trafford mardi soir.

Et pour cause, l'international tricolore était en fait blessé. « Sa cheville était enflée, il s'est entraîné hier mais ne se sentait pas bien, et nous avons eu mardi matin la confirmation qu'il ne pouvait pas jouer », a ainsi précisé le manager des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.