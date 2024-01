Jürgen Klopp promet de ne pas entraîner ailleurs en Angleterre

C’est la sensation du jour, de la semaine et même de l’année 2024 : Jürgen Klopp va quitter Liverpool à l’issue de la saison en cours. Pour l’entraîneur allemand, la fatigue et la lassitude ont visiblement joué un grand rôle dans cette décision. Il a aussi tenu à rassurer les fans des Reds, ils ne le verront pas sur un autre banc de Premier League.

«Ce que je sais avec certitude, c’est que je ne dirigerai jamais, au grand jamais, un autre club en Angleterre que Liverpool, à 100 pour cent. Ce n’est pas possible. Mon amour pour ce club, mon respect pour les gens est trop grand. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas y penser une seconde. Il n’y a aucune chance », a-t-il exposé au site officiel du club. Il a aussi ajouté qu’il ne reviendrait pas tout de suite sur un banc de touche. «Je ne dirigerai pas un club ou un pays au moins pendant un an, ce n’est pas possible, je ne peux pas faire ça et je ne veux pas.»