Incidents Angers-OM : le SCO sort du silence

Une bien triste soirée. Après le match entre l'Angers SCO et l'Olympique de Marseille mercredi soir (0-0, 7e journée de Ligue 1), des échauffourées entre supporters des deux clubs ont eu lieu, certains fans pénétrant même sur la pelouse du Stade Raymond Kopa. Rapidement, la Ligue de Football Professionnel a réagi en convoquant la Commission de Discipline ce jeudi soir. Les Scoïstes n'avaient pas encore réagi, à l'inverse des Phocéens, mais c'est désormais chose faite. Via un communiqué, le SCO est sorti du silence.

«Après une succession d'événements déplorables dans nos stades depuis le début de saison, Angers SCO a eu à gérer un après-match délicat. Dès hier soir, la LFP, les forces de l'ordre ainsi que le parquet se sont saisis des éléments du dossier. Angers SCO répondra avec sérénité à l'instruction et défendre sa position avec détermination. Angers SCO s'est toujours engagé à lutter contre toutes les formes de violence qui touchent le football et qui peuvent nuire à ses supporters, au championnat de L1, et à son image. Angers SCO se tient bien évidemment à la disposition des instances et des autorités compétentes pendant l'instruction, et examine, dès à présent, les suites à apporter à ces graves événements en vue d'assurer la protection et la défense des intérêts d'Angers SCO, de ses supporters et de son territoire», peut-on lire.