Real Madrid-FC Barcelone : le résumé du match en vidéo

Dans ce match au sommet de la 30e journée de Liga, ce Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a tenu toutes ses promesses et s’est terminé sur le score de 2-1 en faveur du club merengue. Au stade Alfredo Di Stefano, c’est Karim Benzema qui a ouvert le score d’une superbe Madjer dès la 13e minute. Le Real Madrid doublait la mise à la 28e minute suite à un coup franc détourné de Toni Kroos.

En seconde période, le Barça poussait et finissait par revenir au score par Mingueza (60e). Insuffisant pour éviter une défaite aux Blaugranas face à la bande à Zinedine Zidane. Retrouvez en vidéo tous les buts de la rencontre et le résumé complet du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone.