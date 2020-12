LdC : le but de Neymar élu plus beau but de la phase de poules

Comme chaque année, la phase de poules de la Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses. Au cours de cette dernière, de nombreux bijoux ont été inscrits. Mais l’un d’entre eux a retenu toute l’intention de l’UEFA qui en fait le plus beau but de la phase de poules. En effet, l’instance européenne vient de dévoiler sur son site officiel le plus beau but de la première phase édition 2020-2021, et l’heureux élu n’est autre que celui de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar.

Déjà élu but de la semaine il y a de cela quelques jours, ce dernier inscrit à la 21e minute contre l’Istanbul Basaksehir l’est donc une nouvelle fois. De quoi faire plaisir au Brésilien qui n’a pas manqué de déplorer l’absence de Parisiens dans le onze-type de l’année des trophées The Best de la FIFA.