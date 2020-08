Ligue des Champions : Maxwel Cornet récompensé pour son but

Samedi soir, l'Olympique Lyonnais affrontait Manchester City pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et plus que jamais, les Gones ont déjoué les pronostics en s'imposant 3-1 contre les Sky Blues. Une prestation XXL permettant à la bande de Rudi Garcia d'accéder à la demi-finale de la Ligue des Champions qui se déroulera ce mercredi contre le Bayern Munich (rencontre à suivre sur notre live commenté). Auteur de la première réalisation de son équipe, Maxwel Cornet a bluffé son monde.

L'ailier ivoirien repositionné depuis plusieurs mois comme piston gauche s'est offert un très beau but. Profitant d'un appel de Karl Toko Ekambi, il a bien repris le ballon laissé libre sur la gauche devant la surface. Aveuglé, il a enroulé sa frappe dans le but d'Ederson Moraes afin de mettre son équipe sur de bons rails. Son but a été préféré à ceux de Luis Suarez (FC Barcelone), Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Eric-Maxim Choupo-Moting (Paris Saint-Germain).