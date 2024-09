Portugal : Cristiano Ronaldo fait de grandes révélations sur son avenir

Place à la première trêve internationale de la saison. Si la France s’apprête à défier l’Italie et la Belgique, le Portugal est aussi sur le pont pour deux rencontres. Le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a convoqué une liste de 25 joueurs mêlant expérience et jeunesse avec Diogo Costa (FC Porto), José Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Betis Séville). En défense, Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Chelsea), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Tiago Santos (Lille), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Nelson Semedo (Wolverhampton) composent l’arrière-garde. Joao Palhinha (Bayern), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Ruben Neves (Al-Hilal) campent le milieu, alors que les lignes offensives sont composées de Joao Félix (Chelsea), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal), Rafael Leao (AC Milan), Geovany Quenda (Sporting Portugal), Pedro Neto (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool).

La suite après cette publicité

Une bien belle liste dans laquelle figure encore la légende Cristiano Ronaldo à 39 ans. La sélection du Portugal s’est rassemblée ce lundi pour commencer sa préparation pour les deux premiers matchs de cette nouvelle saison de la Ligue des Nations. Les joueurs de Roberto Martínez accueilleront la Croatie et l’Écosse, lors de leur premier rassemblement depuis l’Euro 2024, durant lequel le Portugal a fini par être éliminé en quarts de finale contre la France. Après avoir terminé une phase finale d’un Euro sans but marqué en cinq matchs disputés, Cristiano Ronaldo avait reçu de nombreuses critiques. Malgré certains détracteurs, CR7 considère ces critiques comme «formidables», car « sans critiques, il n’y a pas d’évolution » d’après sa philosophie. Mais à 39 ans, Ronaldo est logiquement plus proche de la fin que du début de sa carrière. Une situation dont il a pleinement conscience, mais qui ne le terrifie pas plus que cela.

À lire

Portugal : Cristiano Ronaldo offre son aide à Geovany Quenda

CR7 ne se met aucune pression !

Alors qu’il avait réalisé une saison flamboyante avec Al-Nassr, son retour à une grande compétition européenne a été plus compliquée pour l’ancien joueur du Real Madrid. Au sortir de l’Euro, un débat sur la nécessité de sa retraite pour le développement de la jeune et talentueuse génération portugaise avait alors enflammé les réseaux sociaux et les médias : «Ce que je ressens, c’est qu’en ce moment, je continue d’être un atout pour l’équipe. Quand je sens que je ne suis pas un atout, je serai le premier à partir et j’irai la conscience tranquille, comme toujours. Je sais ce que je suis, ce que je fais et ce que je continuerai à faire. J’aurai toujours, jusqu’à la fin de ma carrière, la pensée que je serai titulaire. J’ai toujours respecté les décisions des sélectionneurs et des entraîneurs… Pas toujours, mais c’est parce qu’ils se sont aussi mal comportés envers moi. Chaque fois qu’il y aura une éthique professionnelle, je respecterai toujours les entraîneurs», a affirmé CR7 ce lundi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

À 39 ans, Cristiano Ronaldo a évoqué la possibilité d’atteindre le millième but de sa carrière, même si la "star" portugaise souligne que les buts ne sont plus une préoccupation : «Quand ce moment viendra, tôt ou tard, je serai le premier à faire ce pas en avant. Ce sera une décision très personnelle pour moi et qui ne sera pas très difficile à prendre. Ce sera une décision normale, comme l’ont fait d’autres joueurs, comme Pepe, qui a eu une excellente carrière, qui est un exemple pour nous tous et qui est parti par la grande porte. C’est ainsi qu’on peut voir les choses, sortir par la grande porte avec joie et non avec tristesse. Ces dernières années, ce qui m’émeut, c’est la joie que j’ai encore à m’entraîner et à concourir. Pour moi, c’est la chose la plus importante. Parfois tu marqueras, parfois non, ça fait partie de la vie», a-t-il déclaré dans la suite de ce point presse. Au début de la quatrième édition de la Ligue des Nations, l’équipe portugaise reçoit jeudi la Croatie au Estádio da Luz de Lisbonne, et affrontera trois jours plus tard, l’Écosse, dans le même stade. L’équipe nationale fait partie du groupe A1, qui comprend également la Pologne, ainsi que les Croates et les Écossais.