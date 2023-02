League Cup : Newcastle promet une grosse prime à ses joueurs en cas de victoire

Manchester United a rendez-vous avec Newcastle en finale de la League Cup ce dimanche (17H30) à Wembley. Les deux clubs n’ont plus soulevé de trophée depuis 2017 avec la League Cup justement, et l’Europa League pour les Red Devils, et le titre de 2e division anglaise pour les Magpies. Les Mancuniens partent favoris pour ce match mais leurs rivaux réalisent une très belle saison et pourraient créer la surprise.

Surtout que la direction met le paquet pour les motiver. D’après le Daily Mail, une prime de 1 million de livres sterling (environ 1,1 M€) a été promis à l’ensemble de l’effectif en cas de victoire. Tout le monde ne recevra pas la même somme en revanche. Le partage se fera au prorata des minutes disputées durant la compétition. Les titulaires recevront donc plus que les remplaçants.

