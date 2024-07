Euro U19 : l’Espagne imite ses aînés et est sacrée championne d’Europe contre la France

En parallèle des Jeux Olympiques de Paris durant lesquels la France de Thierry Henry a remporté ses deux premiers matchs, l’Euro des moins de 19 ans a actuellement lieu en Irlande du Nord. Et ce dimanche 28 juillet était la date de la grande finale de la compétition opposant deux géants : la France contre l’Espagne. Une sorte de remake de la demi-finale de l’Euro en Allemagne mais cette fois-ci avec les jeunes pépites. Pour ce duel alléchant, les Bleuets s’articulaient dans un 4-3-3 avec Justin Bengui João comme dernier rempart derrière Saël Kumbedi, Yoni Gomis, Jérémy Jacquet et Aboubaka Soumahoro. L’entrejeu était composé de Dehmaine Tabibou, Valentin Atangana et Mayssam Benama. En attaque, Junior Kroupi était soutenu par Jean-Mattéo Bahoya et Saïmon Bouabré. De leur côté, les Espagnols s’organisaient dans un 4-3-3 avec Raul Jiménez dans les cages derrière Cristian Perea, Simo, Yarek Gasiorowsi et Julio Diaz. Chema Andrés était placé en sentinelle derrière Rayane Belaid et Gerard Hernandez. Les ailes étaient occupées par Dani Rodriguez et David Mella alors que Iker Bravo était placé en pointe de l’attaque.

Au cours de la première période, la jeune Roja n’a pas perdu de temps avant d’instaurer un pressing intense et haut qui embêtait énormément les Français. La France tentait d’utiliser les ailes pour faire reculer l’Espagne. Néanmoins, la Rojita maîtrisait son sujet et quadrillait bien le terrain. Le quart d’heure passé, les Bleuets allaient mieux dans cette partie et faisaient tourner sur la largeur pour créer des espaces dans la défense espagnole. L’Espagne reculait et e pressing de l’équipe de France était de plus en plus intéressant. Et la première grande occasion venait des Bleuts. Sur la droite, Saël Kumbedi a percuté et a repiqué vers l’axe. Il a remis vers la gauche de la surface pour Jean-Mattéo Bahoya qui a laissé passer pour Aboubaka Soumahoro. Son tir puissant vers la droite du but a été repoussé en corner par Raúl Jiménez (35e). Malheureusement, à l’approche de la mi-temps, l’Espagne a ouvert le score. Trouvé dans l’axe, Iker Bravo s’est appuyé sur David Mella qui lui a redonné sur la droite de la surface. L’attaquant espagnol a décidé d’armer une frappe croisée et a profité de la faute de main de Justin Bengui João pour conclure (41e, 1-0). A la pause, ce sont bien les Espagnols qui menaient.

La Rojita fait le break !

Au début de la seconde période, l’Espagne n’a pas perdu son temps. Sur la gauche, Iker Bravo a provoqué et a trouvé en retrait Dani Rodríguez qui lui a redonné dans la surface. La frappe d’Iker Bravo a été repoussée en corner par Justin Bengui João (46e). Les hommes de Bernard Diomède ont néanmoins essayé de réagir. En effet, sur la gauche de la surface, Saïmon Bouabré a été servi et a tenté une frappe dans un angle fermé qui a été contré. La sphère est revenue sur Junior Kroupi qui a contrôlé, s’est orienté le ballon et a tenté une volée. Cette dernière est passée au-dessus du but de Raúl Jiménez (52e). Sur de courtes séquences, les Bleuets ont essayé de prendre le jeu à leur compte, mais la défense espagnole a été très solide. Mais la Rojita a mis le second but qui a fait mal. Sur une jolie remise d’Assane Diao au niveau de la ligne médiane, Cristian Perea a lancé idéalement en profondeur Assane Diao qui est rentré sur la droite de la surface. Son tir croisé a été dévié par Justin Bengui João mais a néanmoins terminé au fond des filets (69e, 2-0).

Lancé en profondeur dans l’axe, Iker Bravo s’est excentré vers la gauche et a tenté un astucieux piqué vers le but français en voyant Justin Bengui João sorti de ses cages. Sa tentative est passée à droite de peu. Le doublé était proche (74e). La France avait réellement pris un coup sur la tête depuis le deuxième but espagnol. Les Bleuets n’y arrivaient plus et le calvaire n’était pas fini. Lancé idéalement en profondeur sur la gauche, David Mella est parti vers le but français. Yoni Gomis l’a fait trébucher devant sa surface en position de dernier défenseur et s’est vu ainsi exclu, laissant la France réduite à dix (76e). Et c’est ainsi que la Rojita a marché sur les pas de la Roja. L’Espagne est plus que jamais sur la pointe du toit d’Europe avec ce nouveau succès pour le football espagnol. En voilà un été doré.