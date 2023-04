Nice-Bâle : la frustration de Gaetan Laborde après l’élimination

Nouvelle désillusion pour le football français. L’OGC Nice s’est fait sortir de la Ligue Europa Conférence ce jeudi soir face au FC Bâle. Alors que les Niçois menaient au score grâce à un sublime but de Gaetan Laborde, la formation suisse a su revenir dans la partie et s’imposer en cours des prolongations (1-2). Un échec cuisant comme l’a confié Laborde au micro de W9 en fin de rencontre.

«On peut nourrir des regrets, on fait un bon début de match après on tombe dans un faux rythme. Ça ne pardonne pas en Coupe d’Europe. Déçu pour nos supporters, ça devait être une belle fête pour tout le monde, malheureusement on a failli. C’est malheureux, on va apprendre de ça mais on est extrêmement déçus.»

