Leon Goretzka rejoint adidas !

La rumeur courait depuis de nombreuses semaines et c'est désormais officiel, Leon Goretzka signe chez adidas alors qu'il était équipé par Nike et le silo Mercurial depuis ses débuts dans le football professionnel.

Depuis quelques semaines, le milieu de terrain du Bayern Munich jouait avec une paire de Mercurial Superfly 8 masquée, signe d'un joueur en fin de contrat de chaussures et en pourparlers avec d'autres marques. On le sait, avec la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, Nike a changé sa stratégie, perdant de plus en plus d'ambassadeurs. Les rumeurs d'un départ du milieu allemand n'était donc pas surprenante, restait à savoir quel équipementier allait l'accueillir. Très agressifs depuis que Nike laisse filer ses ambassadeurs, Puma et adidas faisaient office de grands favoris et c'est la marque aux trois bandes qui récupère finalement Leon Goretzka après avoir signé son ancien coéquipier Thiago Alcantara.

Déjà aperçu avec la Predator Freak il y a quelques semaines, celui qui s'est imposé comme un taulier dans les vestiaires de la Mannschaft et du Bayern Munich portera bien cette paire du silo mythique, comme Thiago Alcantara. Et comme son ancien coéquipier, Leon Goretzka semble se diriger vers la version .1 dotée de lacets. De la même manière que Puma qui a récupéré Raphaël Varane et Kingsley Coman, adidas continue donc d'empiler les ex-stars de Nike avec une politique de recrutement très agressive. Du côté de la Bavière, le mercato des équipementiers ne s'arrête pas là puisque Robert Lewandowski pourrait être le prochain à quitter le navire de la marque à la virgule... Affaire à suivre.