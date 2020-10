MU : Juan Mata raconte les débuts de Cavani

Alors qu’il a de grandes chances d’effectuer ses grands débuts pour Manchester United ce samedi lors du choc face à Chelsea, Edinson Cavani continue de s’entraîner aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, déjà sous le charme de l’Uruguayen. C’est en tout cas le cas de Juan Mata. Le milieu de terrain des Red Devils a déclaré pour le podcast Pitch to Post Preview de Sky Sports que le nouvel attaquant mancunien avait déjà prouvé un bon nombre de choses à l’entraînement. «Il s'entraîne déjà avec l'équipe et vous pouvez voir à quel point il est professionnel, à quel point il est motivé et l'a été tout au long de sa carrière», a affirmé l'Espagnol avant de couvrir de compliments l'international uruguayen de 33 ans.

«J'ai parlé avec mon bon ami Ander Herrera avant qu'Edinson ne signe parce qu'ils sont aussi de bons amis. Bien sûr, ils ont joué ensemble à Paris et il m'a dit qu'il sera un grand atout pour nous. On voit tout de suite qu'il est vraiment concentré sur le jeu et qu'il donne le meilleur de lui-même pour l'équipe. Quand on a un si grand attaquant avec un tel bilan de buts, si professionnel tant sa mentalité a fait de lui l'un des meilleurs attaquants du monde ces dernières années, c'est génial de l'avoir avec nous. J'ai fait de mon mieux pour l'aider à s'adapter, mais je suis sûr qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'aide sur le terrain et je suis sûr qu'il sera très bon pour nous», a ainsi conclu le joueur de 32 ans.