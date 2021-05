FC Barcelone-Celta Vigo : les compositions officielles

Quatre points derrière l'Atlético de Madrid à deux journées de la fin de la saison, le FC Barcelone garde un infime espoir de titre avant de recevoir le Celta de Vigo pour le compte de la 37e journée de Liga (à suivre en direct commenté sur FM à 18h30). Les Blaugranas, troisièmes (76 pts), doivent s'imposer et espérer des contreperformances du Real Madrid (2e, 78 pts) et de l'Atlético (1er, 80 pts) pour croire au miracle lors de l'ultime journée. Mais se dresse face à eux une équipe galicienne en forme olympique, huitième et sur quatre succès de rang.

Pour ce match, Ronald Koeman est privé de Frenkie de Jong, suspendu, et de Sergi Roberto, blessé. Le Néerlandais aligne un 4-3-3 avec ter Stegen dans le but, protégé par Araujo, Piqué, Lenglet et Alba. Milieu avec Ilaix, Busquets et Pedri et trio offensif franco-argentin : Dembélé, Griezmann et Messi sont titulaires. En face, l'Argentin Eduardo Coudet envoie un 4-4-2 losange. Ivan Villar est au but, avec Kevin, Aidoo, Araujo et Aaron Martin devant lui. Fran Beltran évolue devant la défense, Brais Mendez, les ex-Blaugranas Denis Suarez et Nolito sont en soutien d'Aspas et Mina.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Araujo, Piqué, Lenglet, Alba - Ilaix, Busquets, Pedri - Messi, Griezmann, Dembélé

Celta Vigo : Ivan Villar - Kevin, Aidoo, Araujo, Aaron Martin - Brais Mendez, Fran Beltran, Nolito, Denis Suarez - Aspas, Mina