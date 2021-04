Super Ligue Européenne : la FFF et la LFP montent au créneau

Le feuilleton continue. Face à la volonté de plusieurs cadors européens de créer une Super Ligue Européenne, de nombreuses voix se font entendre pour afficher leur colère ou encore leur scepticisme à l'égard de ce nouveau projet, destiné à contrecarrer les plans de l'UEFA et de sa réforme de la Ligue des Champions pour 2024. Après un communiqué envoyé par l'instance dirigeante du football européen un peu plus tôt ce dimanche, la FFF et la LFP ont à leur tour réagi par le biais d'un communiqué commun.

«La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel s’opposent à tout projet de Superligue européenne. Aux côtés de l’UEFA, la FFF et la LFP se positionnent fermement contre un projet qui menace toute la pyramide du football européen», peut-on notamment lire sur le communiqué de la LFP. Le feuilleton ne fait que commencer...

Le communiqué complet de la FFF et de la LFP :

«La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel s’opposent à tout projet de Superligue européenne. Aux côtés de l’UEFA, la FFF et la LFP se positionnent fermement contre un projet qui menace toute la pyramide du football européen

Les rêves hégémoniques d’une oligarchie auront pour conséquence la disparition d’un système européen qui a permis au football un développement sans précédent sur le continent européen.

En rompant cet équilibre, le projet de Superligue mettra un terme à un système basé sur le mérite sportif et qui a su mettre en place des mécanismes de solidarité avec toutes les fédérations européennes.

La FFF et la LFP rappellent que le socle des championnats domestiques contribue au développement de tout le football. En France, au travers des mécanismes de solidarité, le football professionnel irrigue tout le sport et le football amateur.»