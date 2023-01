Leeds : Illan Meslier envoie un message fort à Didier Deschamps

Une nouvelle hiérarchie au poste de gardien de but. Voilà la mission de Didier Deschamps dans les prochaines semaines après les retraites internationales d’Hugo Lloris et Steve Mandanda. Si Alphonse Areola ou encore Mike Maignan sont plus que jamais pressentis pour prendre la suite, d’autres candidats se manifestent également.

Dans un entretien accordé à L’Equipe ce samedi, le jeune gardien de but français, Illan Meslier (22 ans), a d’ailleurs affiché ses ambitions. «Le niveau que j’affiche maintenant pourrait me permettre d’être appelé. J’ai acquis de l’expérience en sélection, en Premier League. Il y a des places qui se libèrent. Je pense que je m’en rapproche petit à petit.»

