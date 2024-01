Maroc : les mots forts d’Amine Harit sur Walid Regragui

Après une belle Coupe du monde au Qatar en 2022, le Maroc compte poursuivre sur sa lancée en remportant la CAN 2024. Sélectionné pour ce tournoi prestigieux, Amine Harit (26 ans) espère faire bonne figure avec son pays. Pour cela, il compte sur Walid Regragui (48 ans). Ce dernier mène parfaitement les troupes ces dernières années. Le joueur de l’OM l’a d’ailleurs encensé au micro de RMC Sport.

«C’était important de retrouver un sélectionneur marocain, quelqu’un qui a la même vision, cet amour pour le pays. Je ne dis pas que les sélectionneurs qui ne sont pas marocains n’ont pas cet amour, mais il est différent. Ce n’est pas un amour de la patrie, c’est un amour de leur travail, de vouloir donner une bonne image du Maroc, mais il n’y a pas cet amour patriotique. Il est venu avec beaucoup de détermination, Walid. Le fait qu’il soit jeune, qu’il était un ancien international, ça jouait énormément. Il connaissait les rouages, ce qu’il fallait faire ou pas, et surtout il nous parle comme si on était ses amis. Ça crée une relation où tu dis "pour cette personne, je peux laisser ma jambe sur le terrain". Il a réussi à créer une équipe homogène, (il n’y a) pas de statut, pas de gens qui ne sont pas contents d’être sur le banc, pas de prise de tête. Pour un groupe qui vit ensemble pendant un mois, un mois et demi, quand tu arrives à avoir cette tranquillité d’esprit, d’avoir un groupe qui s’entend bien quoi qu’il arrive, je pense que pour lui c’est magnifique. Notre relation avec lui, avant d’être professionnelle, elle est familiale. C’est comme si c’était notre grand frère.

»