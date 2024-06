Euro 2024 : la liste définitive de l’Espagne avec un absent surprise

À une semaine du début de l’Euro 2024, les sélections n’ont plus que quelques heures pour communiquer leur liste définitive des 26 joueurs à l’UEFA. Après l’Angleterre hier, et son lot de surprises, l’Espagne a dévoilé sa nouvelle liste. Là encore, Luis de la Fuente a réservé quelques surprises de dernière minute. Pau Cubarsí (Barcelone) n’est pas retenu par le sélectionneur espagnol malgré sa titularisation lors du match de préparation contre Andorre. Aleix García (Girona) et Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ne sont pas dans cette liste non plus.

La liste définitive de 26 joueurs :

Gardiens : Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) et Alex Remiro (Real Sociedad)

Défenseurs : Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Séville FC), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Nacho (Real Madrid), Dani Vivian (Bilbao), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) et Marc Cucurella (Chelsea)

Milieux : Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri (FC Barcelone) et Fermin Lopez (FC Barcelone)

Attaquants : Alvaro Morata (Atlético de Madrid), Nico Williams (Bilbao), Lamine Yamal (FC Barcelone), Dani Olmo (RB Leipzig), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelone) et Ayoze Pérez (Real Betis Balompié)