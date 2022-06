Nice vise Dan-Axel Zagadou

La suite après cette publicité

Au micro de beIN SPORTS, Dan Axel Zagadou confiait il y a quelques semaines qu'il ne fermait pas la porte à un retour en France .«Un retour en Ligue 1 ? Bien sûr. En plus, je suis parti très jeune à l'étranger, donc ça me ferait du bien de rentrer en France. Tout est possible, je ne me mets pas de barrière.» À 23 ans, le natif de Créteil possède un profil très recherché dans le foot européen. En plus, De qualités physiques naturelles (1m96, 90 kg), il dispose d'une très bonne relance. Avec toujours le souci de créer le décalage par la passe, ou en s'insérant au milieu.

En fin de contrat dans moins d'une semaine avec le BvB, Zagadou suscite l'intérêt de plusieurs clubs anglais ces dernières mois dont Manchester United. Récemment, l'OGC Nice s'est positionné. Les Aiglons veulent effectuer un mercato de qualité et nul doute que Zagadou fait partie des joueurs sur qui les Aiglons peuvent compter. Et avec l'arrivée de Lucien Favre sur le banc niçois (les deux hommes ont évolué ensemble à Dortmund 2018 et 2020), le tandem pourrait de nouveau fonctionner.