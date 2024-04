FC Barcelone : nouveau rebondissement pour le successeur de Xavi

Vainqueur du Paris Saint-Germain, mercredi soir, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone est plus que jamais en course pour rejoindre le dernier carré de la compétition avant d’accueillir les Rouge et Bleu à Montjuïc pour la manche retour. Avant cela, les coéquipiers de Robert Lewandowski devront se défaire de Cadix lors de la 31e journée de Liga pour rester dans la course au titre. Parallèlement aux enjeux sportifs de cette fin de saison, un autre dossier brûlant agite les coulisses catalanes : le successeur de Xavi. Pour rappel, l’ancien milieu de terrain des Blaugranas a récemment annoncé son départ du club en fin de saison. Si les hautes sphères catalanes n’ont pas perdu espoir de le conserver une saison de plus, de nombreux noms ont dernièrement été évoqués pour le remplacer.

De Jürgen Klopp à Thiago Motta en passant par Rafael Marquez, Imanol Alguacil, Míchel, Roberto De Zerbi, Luis Enrique, Thomas Tuchel, Hansi Flick ou encore Julian Nagelsmann, le board catalan semble avoir l’embarras du choix, ou pas. Au fil des semaines, les pistes se referment une à une et Sport indique, ce samedi, que l’actuel deuxième du championnat espagnol pourrait vivre un nouveau coup dur dans sa recherche effrénée. Listé parmi les candidats potentiels, Julian Nagelsmann s’éloigne en effet de plus en plus d’un avenir en Catalogne. Actuellement sur le banc de la sélection allemande, l’ancien technicien du Bayern Munich avait d’ailleurs laissé entendre qu’il pourrait poursuivre l’aventure avec la Mannschaft après l’Euro 2024, alors que son contrat prend fin en juillet prochain.

Xavi parti pour rester ?

«Ce n’est pas exclu, mais ce n’est pas évident. Cela n’a rien à voir avec des questions financières». De son côté, la Fédération allemande (DFB) a clairement manifesté son intention de conserver le natif de Landsberg am Lech. «Nous devons nous parler et je suis convaincu que nous parviendrons rapidement à un résultat. Nagelsmann veut trouver une solution avant l’Euro et nous respecterons son souhait», a exprimé le patron de la DFB, Bernd Neuendorf au média ZDF. Malgré tout et au regard des dernières informations dévoilées par Bild et reprises par Sport, un retour en Bavière est plus que jamais sur la table…

Ainsi, Nagelsmann serait à un pas de revenir sur le banc du Bayern Munich s’il venait à quitter définitivement l’équipe nationale allemande à la fin du Championnat d’Europe. Des sources proches du principal concerné ont d’ailleurs confié qu’il ne serait pas contre l’idée d’ouvrir un deuxième cycle avec le Rekordmeister. Symbole de ce fort rapprochement, Uli Hoeness, président d’honneur du club allemand, a publiquement admis que son licenciement «avait été une erreur». Autant d’éléments confirmant une lutte intense à venir entre les Bavarois et la DFB et où le Barça ne devrait pas avoir son mot à dire…