La Fédération allemande pousse pour conserver Julian Nagelsmann

L’avenir de Julian Nagelsmann agite l’actualité outre-Rhin. Actuellement aux commandes de l’équipe nationale d’Allemagne, le technicien de 36 ans est devenu la piste prioritaire du Bayern Munich suite à l’échec Xabi Alonso. Si un come-back du natif de Landsberg am Lech était peu probable ces derniers temps, cette issue n’est désormais plus à exclure. Bien qu’il ait accepté d’assurer la succession de Hans-Dieter Flick avec la Mannschaft, le principal intéressé n’est pas certain de poursuivre l’aventure au-delà de l’Euro 2024 et pourrait se laisser tenter par un retour au sein du Rekordmeister.

Toutefois, la Fédération allemande de football (DFB) ne semble pas vouloir laisser partir l’ex-coach d’Hoffenheim et de Leipzig. Convaincu qu’il est le seul à pouvoir réconcilier le public allemand avec la Mannschaft, Hans-Joachim Watzke estime qu’il est temps d’accélérer les négociations pour le conserver à tout prix. «La DFB devrait maintenant essayer de prolonger le contrat de Julian Nagelsmann. Et si la DFB réussit à le recruter pour une période plus longue, ce serait une bonne chose pour le football allemand. Il est allé à Hoffenheim, à Leipzig et au Bayern. Il a eu du succès dans tous les domaines jusqu’à présent. Si vous avez du succès dans trois clubs différents, c’est une bonne carte de visite», a exprimé le vice-président de la DFB lors d’un entretien accordé à la chaîne allemande 360Media.