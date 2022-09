Qarabag - Nantes : les compositions officielles

La Ligue Europa se poursuit et le FC Nantes se déplace à Bakou pour y défier Qarabag pour le compte de la deuxième journée du groupe G. (Un match à suivre en direct sur notre site, coup d'envoi 18h45). Les Canaris, en difficulté en championnat avec seulement six points, ont bien débuté la compétition avec une victoire arrachée sur le fil contre les Grecs de l'Olympiakos (2-1) alors que les Azerbaïdjanais, leaders de leur championnat avec cinq succès en autant de rencontres, ont perdu chez les Allemands de Fribourg (1-2).

La suite après cette publicité

Pour ce long déplacement, plus de 5000 km, Antoine Kombouaré fait un peu tourner avec les présences de Chirivella, Girotto et Merlin sur le banc. L'entraîneur nantais opte pour un 4-3-3 avec Corchia à droite de la défense et Fabio à gauche alors que Pallois et Castelletto forment l'axe. Blas, Moutoussamy et Sissoko sont au milieu. Devant, Mohamed est soutenu par Ganago et Simon sur les côtés. En face, Gurban Guranov, le coach de Qarabag, effectue deux changements par rapport à l'équipe qui a perdu à Fribourg. Jafarguliyev intègre le onze en tant que latéral gauche et Ozobic prend le poste de meneur de jeu. Le Français Zoubir est lui bien titulaire sur le côté gauche de l'attaque.

Les compositions officielles

Qarabag : Magomedaliyev – Vesovic, Mustafazade, Huseynov, Jafarguliyev – Garayev, Jankovic – Kady, Ozobic, Zoubir – Owusu.

Nantes : Lafont – Corchia, Castelletto, Pallois, Fabio – Blas, Sissoko, Moutoussamy – Ganago, Mohamed, Simon