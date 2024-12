Les mots forts de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé

Buteur ce week-end face à Getafe, Kylian Mbappé (25 ans) s’est offert une bonne bouffée d’oxygène, lui qui est fortement critiqué depuis son arrivée au Real Madrid. Mais le Français peut compter sur le soutien de Carlo Ancelotti. Le technicien italien a d’ailleurs apprécié que KM9 laisse à Jude Bellingham, le soin de tirer le pénalty samedi. Un geste fort du Français, qui restait sur un échec dans cet exercice face à Liverpool en C1.

«Ils choisiront entre Mbappé et Bellingham, celui qui sera en meilleure condition pour tirer le pénalty. Le penalty de Getafe peut être considéré comme de l’insécurité (de la part de Mbappé, ndlr), mais c’était un acte de responsabilité et d’altruisme. Nous apprécions beaucoup l’acte altruiste d’un joueur comme Mbappé. Renoncer au penalty le rend grand. Il a un talent extraordinaire, c’est le plus grand talent du football et je l’apprécie beaucoup. C’est un acte très important pour l’équipe et pour ses coéquipiers. Quand il y a du talent et de l’altruisme, vous êtes sur le bon chemin.» Mbappé appréciera…