Jaouen Hadjam file aux Young Boys de Berne

Il n’aura jamais vraiment réussi à s’imposer au FC Nantes, pour diverses raisons. Jaouen Hadjam (20 ans) quitte le club qu’il a rejoint il y a seulement un an en provenance du Paris FC (transfert estimé à 1,3 M€ à l’époque) pour filer du côté de la Suisse. Comme nous l’indiquions, le latéral gauche vient de signer en faveur des Young Boys. Il remplacera un certain Ulisses Garcia, lequel s’est engagé plus tôt dans la semaine en faveur de l’OM. L’international algérien (2 sélections) a paraphé un contrat de 4 ans et demi (juin 2028).

«Les Young Boys ont engagé l’international algérien Jaouen Hadjam : l’arrière gauche de 20 ans (né le 26 mars 2003) et YB ont signé un contrat jusqu’en été 2028. Hadjam vient du club de Ligue 1 Nantes, où il a joué 23 matchs depuis janvier de l’année dernière. Auparavant, il avait joué au Paris FC. Malgré ses 20 ans seulement, il a déjà l’expérience de deux matchs internationaux avec l’Algérie, de 21 matchs dans la plus haute division française et de 40 matchs en Ligue 2», peut-on lire dans le communique de l’actuel leader de la Super League suisse.