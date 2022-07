Suivez la rencontre Feyenoord - OL en live commenté

16h47 : les deux capitaines, Anthony Lopes (Olympique Lyonnais) et Jens Toornstra (Feyenoord) effectuent le toss.

16h45 : les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse. Le Feyenoord joue en rouge et blanc tandis que l'OL joue en bleu.

16h40 | Johann Lepenant, la sentinelle ?

Alors que Peter Bosz cherche le numéro 6 de l'OL, Johann Lepenant peut assurer ce rôle. Arrivé de Caen, le jeune milieu montre déjà de belles choses et donne rendez-vous pour l'avenir.

16h35 | Jeff Reine-Adélaïde doit prendre des points

Revenu après avoir subi deux blessures aux ligaments croisés, le milieu va tenter de se faire une place à l'OL. Face à la forte concurrence, l'ancien angevin va devoir jouer des coudes.

16h30 | L'OL doit rebondir

Battu contre Anderlecht (3-0) lors de la précédente rencontre de préparation, l'Olympique Lyonnais reste aussi sur une lourde humiliation contre Willem II avec les remplaçants (5-0). Une victoire serait bien pour remobiliser tout le monde.

16h25 | Les bancs

Si l'OL ne dispose que de Rémi Riou, Noah Bonnet et Sekou Lega sur son banc, Feyenoord dispose de davantage d'options avec Ofir Marciano, Thijs Jansen, Quilindschy Hartman, Mike Kleijn, Denzel Hall, Sem Valk, Lennard Hartjes, Karim Dermane, Cole Bassett, Sebastian Szymanski, Jean-Paul Boëtius, Mohamed Taabouni, Alireza Jahanbakhsh et Noah Naujoks sur le banc.

16h20 | Le onze du Feyenoord

A domicile, les Néerlandais s'articulent en 4-2-3-1 avec Justin Bijlow comme dernier rempart. Devant lui, Mimeirhel Benita, Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi et Marcus Pedersen forment la défense tandis que Fredrik Aursnes et Orkun Kökcü assurent le double pivot. Seul en pointe, Danilo Pereira est soutenu par Patrik Walemark, Jens Toornstra et Javairô Dilrosun.

16h15 | Le onze de l'Olympique Lyonnais

Les Gones misent sur un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Henrique. Positionné en sentinelle, Johann Lepenant est épaulé par Jeff Reine-Adélaïde et Lucas Paqueta. Enfin, Alexandre Lacazette est accompagné par Tetê et Karl Toko Ekambi en attaque.

Notre XI de départ pour ce match de préparation face à @Feyenoord ! 🦁🔴🔵#FEYOL pic.twitter.com/24nZ5II1az — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2022

16h10 | Le Feyenoord en rouge et blanc

16h05 | L'OL en bleu

16h00 | Bienvenue à De Kuip !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du match amical entre le Feyenoord (Pays-Bas) et l'Olympique Lyonnais (France). Le coup d'envoi est prévu pour 16h45 à De Kuip à Rotterdam.