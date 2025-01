Le Stade Rennais s’offre Brice Samba

C’est l’autre gros coup réalisé par le Stade Rennais en ce début de mercato. Quelques jours après avoir fait revenir en Ligue 1 Seko Fofana en échange de 20 M€, l’écurie bretonne s’offre cette fois les services de Brice Samba (30 ans), qui retrouvera donc son ancien coéquipier. Nous vous avons relaté les différentes avancées de ce dossier. Le gardien vient de débarquer dans son nouveau club en provenance du RC Lens et signe jusqu’en 2029. Cette fois, la direction rennaise a déboursé entre 13 et 15 M€ pour s’offrir un nouveau numéro un dans le but. L’information vient d’être officialisée par les deux clubs.

« Capitaine de Lens, reconnu parmi les meilleurs portiers du Vieux Continent, Brice Samba rejoint le Stade Rennais F.C. Le gardien international français s’est engagé jusqu’en 2029. » Avec ce transfert encore marqué du sceau d’Arnaud Pouille, son nouveau président exécutif, le Stade Rennais réalise un joli coup double. Non seulement il se renforce à un poste où il se considérait comme défaillant depuis le début de saison, mais en plus de cela il se permet d’affaiblir un concurrent direct aux places européennes en fin de saison.

7 ans après Marseille, Samba retrouve Mandanda

Si les Sang et Or ont 7 points d’avance à la quasi mi-championnat de Ligue 1, les deux clubs ont globalement les mêmes objectifs, à savoir le top 6. Rennes dispose tout de même d’épaules plus larges sur le plan économique, ce qui a fini par convaincre la direction lensoise, un temps réticente à l’idée de perdre le 2e gardien de l’équipe de France. Les Bretons profitent donc de ce mercato d’hiver pour tenter de corriger leur situation sportive à grand renfort de nouvelles recrues. Jorge Sampaoli a justement été nommé en novembre pour remédier à cette 12e place, bien loin des ambitions affichées cet été. L’Argentin dispose désormais de plus de qualités dans son effectif.

Il lui faudra tout de même gérer une nouvelle situation : la cohabitation entre Brice Samba et celui qui était jusque-là le titulaire au poste, Steve Mandanda. La chance du technicien sera peut-être dans la relation qu’ont les deux portiers. Ils se connaissent bien depuis leur temps commun passé à Marseille (2013-2017) et s’apprécient. Mais cette fois, le déclassement de l’aîné (39 ans), en fin de contrat en juin, pourrait être plus difficile à appréhender sauf s’il trouve une poste de sortie d’ici la fin janvier. Samba devra quant à lui maintenir son niveau de forme aperçu en cette première partie de saison pour rester chez les Bleus.