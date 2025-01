Seko Fofana revient en Ligue 1 et s’engage au Stade Rennais !

Mauvais élève du début de saison en Ligue 1, le Stade Rennais a clairement déçu. Malgré sa victoire 3-0 initiale contre l’Olympique Lyonnais pour lancer sa saison, le club breton a essuyé de nombreux revers et pointe actuellement au 13e rang du championnat avec 4 unités d’avance sur l’AS Saint-Étienne qui est barragiste. Loin des places européennes qui sont à sept points, le Stade Rennais est englué dans le ventre mou et a déjà connu 8 défaites en 15 matches.

Une situation compliquée qui a conduit au départ de l’entraîneur Julien Stéphan, remplacé par Jorge Sampaoli. Ce dernier va d’ailleurs bénéficier de jolis moyens pour renforcer son équipe cet hiver et peut compter désormais sur un premier renfort avec le milieu de terrain Seko Fofana. Passé au Racing Club de Lens entre 2020 et 2023, l’international ivoirien a laissé une belle empreinte au sein du championnat de France.

Seko Fofana rejoint par Brice Samba ?

Parti il y a un an et demi du côté de l’Arabie saoudite et du club d’Al-Nassr qui l’a ensuite prêté depuis l’hiver dernier à Al-Ettifaq, Seko Fofana avait à cœur de rebondir en France. Le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 s’est donc engagé du côté du Stade Rennais moyennant un transfert de 20 millions d’euros. Un joli investissement pour le club breton qui se montre déjà conquérant sur ce mercato hivernal.

«Seko Fofana, l’expérimenté milieu de terrain international ivoirien de 29 ans, s’est engagé ce mercredi 1er janvier pour une durée de quatre saisons et demie avec le Stade Rennais F.C.» peut-on lire dans un communiqué. Le Stade Rennais pourrait aussi attirer un ancien coéquipier lensois de Seko Fofana puisque Brice Samba pourrait arriver à son tour en Île-et-Villaine.