Qualifs CAN 2023 : la Centrafrique renversée par l'Angola, la Libye se défait du Botswana

Ce mercredi a débuté la première journée des éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue en Côte d'Ivoire, avec deux rencontre au programme : dans le groupe E, la Centrafrique se déplaçait sur la pelouse de l'Angola tandis que la Libye recevait le Botswana à 18 heures pour le premier match du groupe J.

Les Fauves du Bas-Oubangui, sans Kondogbia, se sont inclinées en terres angolaises (2-1), et ce malgré l'ouverture du score de Nlend (32e) avant les buts de Nzola (72e) et Gelson (76e) pour les Antilopes Noires. De leur côté, les Chevaliers de la Méditerranée n'ont eu besoin que d'un but d'Al Taher en seconde période (53e) pour se défaire des Zèbres et bien débuter ces qualifications.