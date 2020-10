Le top 10 des recrues les plus chères de l'été en Ligue 1

La suite après cette publicité

La Ligue 1 s'est montrée active sur le marché des transferts malgré une situation devenue compliquée par rapport à la crise économique provoquée par le Coronavirus. La plus grosse signature de l'été et comme souvent à mettre au crédit du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n'a pas hésité à dépenser 50 millions d'euros pour recruter définitivement Mauro Icardi. Derrière l'attaquant argentin, on retrouve Jonathan David débauché par Lille à La Gantoise contre 32 millions d'euros. La jeune pépite belge Jérémy Doku achetée 26 millions d'euros par le Stade Rennais à Anderlecht complète le podium.

En quatrième position, c'est la recrue lyonnaise Lucas Paqueta qui arrive de l'AC Milan contre 20 millions d'euros. Cinquième, Kevin Volland est arrivé à l'AS Monaco en provenance du Bayer Leverkusen contre 15,5 millions d'euros. Il devance de justesse Serhou Guirassy qui a signé à Rennes contre 15 millions d'euros. Septième, Axel Disasi a quitté Reims contre 13 millions d'euros pour Monaco. C'est un peu plus que Martin Terrier parti de l'OL contre 12 millions d'euros pour Rennes. Neuvième, Karl Toko-Ekambi a coûté 11,5 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Enfin la dixième place revient aux Sénégalais Habib Diallo et Alfred Gomis qui ont tous les deux coûté 10 millions d'euros à Strasbourg et Rennes.

Le classement des recrues les plus chère de Ligue 1

1) Mauro Icardi 50M€ de l'Inter Milan au Paris Saint-Germain

2) Jonathan David 32M€ de La Gantoise au Lille OSC

3) Jérémy Doku 26M€ d'Anderlecht au Stade Rennais

4) Lucas Paqueta 20M€ de l'AC Milan à l'Olympique Lyonnais

5) Kevin Volland 15,5M€ du Bayer Leverkusen à l'AS Monaco

6) Serhou Guirassy 15M€ de l'Amiens SC au Stade Rennais

7) Axel Disasi 13M€ du Stade de Reims à l'AS Monaco

8) Martin Terrier 12M€ de l'Olympique Lyonnais au Stade Rennais

9) Karl Toko Ekambi 11,5M€ de Villarreal à l'Olympique Lyonnais

10) Habib Diallo 10M€ du FC Metz et RC Strasbourg Alsace

10) Alfred Gomis 10M€ du Dijon FCO au Stade Rennais