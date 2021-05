EdF : Luis Fernandez agacé par Aymeric Laporte

Convoqué quelques fois avec la France sans jamais avoir joué, Aymeric Laporte (27 ans) a décidé de changer de nationalité sportive et donc de représenter l’Espagne. Le défenseur a donc été convoqué pour l’Euro avec la Roja. Un choix surprenant pour certains, compréhensible pour d’autres qui estiment que Didier Deschamps n’a jamais compté sur lui privilégiant des joueurs comme Lenglet ou Kimpembe. De quoi agacer Luis Fernandez, consultant sur BeIN Sports.

La suite après cette publicité

« Je n’ai pas aimé ce qu’il a eu l’occasion de faire. Moi, on me l’avait proposé et j’avais refusé. Quand tu prends une nationalité, quand tu es dans un pays et que tu commences à travailler… Il y a de la déception, de l’attente, peut-être le sentiment d’être abandonné par Didier Deschamps et par la sélection française. Et aussi la déception de ne pas avoir su rattraper la concurrence avec Lenglet et Kimpembe. (…) Tu en as peur ? Mais non, tu joues à City ! Tu aurais pu avoir ce caractère, cette personnalité pour te dire : “Lenglet et Kimpembe, je peux être meilleur qu’eux". »