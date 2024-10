OM : Florian Thauvin et Vincent Labrune ont failli en venir aux mains

Parti à Newcastle en août 2015 pour un peu moins de 20 millions d’euros, Florian Thauvin avait déçu bien des fans phocéens en quittant le club. Mais comme il l’a expliqué dans l’émission Zack en roue libre du streamer Zack Nani, il a clairement été poussé vers la porte par la direction de l’époque.

« Il me parle, il me dit "Flo, il faut que tu partes. Sinon, le club va déposer le bilan". Je commence à culpabiliser de ouf, je lui dis "non, non". Le lendemain il m’appelle, il me dit "le jet privé est là". Histoire de ouf, je m’embrouille avec lui, à un point où au téléphone, on se donne un rendez-vous pour se taper. On est tellement partis loin qu’on voulait faire un tête à tête », a lancé le joueur, qui a expliqué que Vincent Labrune l’a appelé ensuite pour s’excuser, et qu’ils ont fait la paix.