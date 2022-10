Serie A : une Lazio Rome chirurgicale contre la Fiorentina

La 9ème journée de Serie A se clôturait ce lundi soir avec une belle affiche opposant la Fiorentina et la Lazio Rome, au stade Artemio Franchi de Florence. La Viola a dominé mais s'est faite piéger par des Laziali (0-4) cruellement efficaces et réalistes. La première période a été marquée par une belle entame des Toscans avec deux arrêts remarqués du gardien romain Ivan Provedel sur les frappes de Luka Jovic (4e) puis du Français Jonathan Ikoné (6e). Mais sur un corner tiré par Zaccagni, Matias Vecino a sauté plus haut que tout le monde pour tromper Terraciano de la tête (11e). Sur son deuxième tir tenté, la Lazio est venue accroitre son avance au score grâce à Sergej Milinkovic-Savic qui a offert un caviar sur la tête de Mattia Zaccagni (26e). Peu avant la pause, Provedel s'est offert un nouvelle parade sur un tir mal détourné par son défenseur Lucas Martínez Quarta (45e+1), Rolando Mandragora avait trouvé la barre juste avant (45e).

En seconde mi-temps, la Fiorentina a continué de pousser, dominant les débats mais sans jamais trouver la brèche à l'image de la frappe de Jovic contrée puis de la reprise ratée de Gonzalez dès l'entame du second acte (46e). Pendant ce temps, la Lazio s'est montrée dangereuse sur chaque opportunité franche, avec une barre touchée par Ciro Immobile sur une volée du gauche (54e). Les 24 tirs tentés par la Viola n'ont pas suffi à inquiéter réellement les Biancocelesti qui ont même inscrit deux autres buts avec les réalisations de Luis Alberto (86e) et du capitaine Ciro Immobile (90e+1) sur une superbe talonnade de "SMS". Au classement, la Fiorentina stagne à la 13ème position derrière Monza, la Salernitana et le Torino - tandis que la Lazio grimpe sur la plus petite marche du podium, à égalité de points avec l'Udinese et le Milan. Le weekend prochain, les joueurs d'Italiano iront à Lecce pour y affronter le promu, alors que les Romains joueront une nouvelle affiche le samedi, face à la belle surprise de l'Udinese.