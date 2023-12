Bayern : Thomas Müller prolonge !

Du haut de ses 34 ans, Thomas Müller a logiquement perdu en importance ces derniers mois. Titularisé à 5 reprises pour 12 apparitions en Bundesliga cette saison (1 but et 4 passes décisives), l’attaquant allemand n’a cependant pas l’intention de partir… Tout comme l’écurie bavaroise compte toujours sur ses services. Le Bayern Munich vient ainsi d’annoncer la prolongation de son joueur emblématique pour une saison supplémentaire, jusqu’en 2025 donc.

« Je suis heureux que mon parcours au FC Bayern se poursuive. Je veux jouer mon rôle dans le succès de notre équipe et pour l’ensemble du club. C’est important pour moi d’être un pilier et d’aider à orienter l’équipe dans la bonne direction. Je veux régaler nos fans avec des buts, en aidant à marquer des buts, mon amour du jeu, ma passion pour le football - et j’espère avec beaucoup d’autres titres », a expliqué celui qui a joué 684 rencontres avec le Bayern dans sa carrière, pour 237 buts et 261 passes décisives. L’aventure va donc continuer !