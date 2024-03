Lazio : Mattéo Guendouzi garde un œil sur l’OM

Cet été, l’OM décidait de se séparer de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain quittait le sud de la France pour rejoindre l’Italie et la Lazio Rome contre quasiment 13 millions d’euros. Depuis, son aventure italienne se passe plutôt bien puisqu’il s’était installé durablement dans le onze de Maurizio Sarri. Mais avec le départ du technicien italien et l’arrivée de son ancien coach Igor Tudor, Guendouzi a connu sa première sur le banc face à la Juventus (1-0).

La suite après cette publicité

Pas de quoi le perturber puisqu’il s’est montré décisif à son entrée en jeu en offrant le but de la victoire dans le temps additionnel à Marusic. Idéal donc pour terminer sa soirée du samedi et se projeter tranquillement sur OM-PSG de ce dimanche soir. Car oui, Mattéo Guendouzi continue de suivre attentivement les performances marseillaises cette saison. «Je regarde tous les matches de l’OM, donc forcément ça me fait plaisir quand je les vois jouer de cette manière à domicile. Il reste pas mal de matches, donc j’espère qu’ils vont continuer à garder cette régularité», a-t-il lancé au micro de Téléfoot.